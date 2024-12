Agora em livro Notícia

25 anos depois: a cronologia da agressão que fez Régis abandonar o futebol quando defendia o Caxias

O caso que chocou o país pela brutalidade da agressão virou livro e foi lançado na Feira do Livro de Porto Alegre neste mês de novembro. O atleta era jogador do Caxias em 1999, quando levou um soco de Darzone, jogador do Santo Ângelo, em jogo pela Copa Mais Fácil

30/11/2024 - 07h00min Compartilhar Compartilhar