Saiba como será a reapresentação do Caxias nesta segunda-feira

Departamento de futebol promoveu grande mudança no elenco. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O ano de 2025 vai iniciar oficialmente nesta segunda-feira (2) no Estádio Centenário. O Caxias reinicia os trabalhos de olho no calendário cheio que terá a partir de janeiro.

A primeira competição que o Grená terá pela frente é o Campeonato Gaúcho, com largada prevista para o dia 22 de janeiro. Logo após, o clube fará sua segunda participação seguida na Copa do Brasil para, em abril, iniciar a disputa da Série C do Brasileiro, o principal objetivo do clube.

O pontapé inicial dos trabalhos será dado às 14h desta segunda-feira (2) no Salão Nobre do Estádio Centenário. O presidente Roberto de Vargas, o vice de futebol José Caetano Setti e o técnico Luizinho Vieira, que antes terão uma conversa com os atletas no vestiário, darão entrevistas à imprensa expondo o planejamento do clube para o ano que vem.

Logo após, às 15h15min, os atletas farão uma atividade no CT Baixada Rubra. Destes, apenas oito são remanescentes do elenco que disputou a Série C: Thiago Coelho, Victor Golas, Lucas Cunha, Wendell, Pedro Cuiabá, Tomas Bastos, Arthur e Welder.

14 reforços foram anunciados até este domingo: o goleiro Ronaldo Zilio, 28 anos, o lateral-direito Thiago Ennes, 28, os zagueiros Alisson e Douglas, ambos com 29, Alan Ferreira, 23 e Carlos Henrique, 21; os volantes Guilherme Mantuam, 27, Vini Guedes, 25, e Paulinho, 26; o meia Nicholas, 24, e os atacantes Richard, 25, Gabriel Lima, 26, Calyson, 31, e Iago, 28.

Além deles, outros dois jogadores estão acertados com o clube: o lateral-esquerdo Kelvyn, 25 anos, que esteve na Chapecoense e pertence ao Ceará, e o volante Lorran, 28, do Brusque. Ambos devem se apresentar uma semana mais tarde, pois estavam até pouco tempo disputando a Série B e necessitam de um período de férias.

A direção ainda espera fechar o primeiro ciclo de contratações com a vinda de mais dois jogadores: um lateral-esquerdo e um centroavante. O camisa 9 Gustavo Nescau, do Água Santa, esteve próximo de um acerto, mas a negociação foi dada como encerrada pelo clube.

Jogadores confirmados para 2025

Goleiros:

Thiago Coelho (remanescente), Victor Golas (remanescente) e Ronaldo Zilio

Lateral-direito:

Thiago Ennes

Zagueiros:

Lucas Cunha (remanescente), Douglas, Alan, Carlos Henrique e Alisson

Volantes:

Pedro Cuiabá (remanescente), Wendell (remanescente), Vini Guedes, Paulinho e Guilherme Mantuan

Meias:

Tomas Bastos (remanescente), Arthur (remanescente base) e Nicholas