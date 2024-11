O Caxias Basquete volta à quadra do Ginásio do Sesi na noite desta quinta-feira (13), a partir das 20h, após uma sequência de três jogos no Rio de Janeiro. Depois de encerrar a visita à capital carioca com uma vitória por 69 a 63 sobre o Botafogo, o desafio da equipe é derrubar um adversário que vem de seis triunfos seguidos no NBB: o Brasília.