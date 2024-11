A noite de sábado (9) marcou a terceira vitória do Caxias do Sul Basquete na atual temporada do NBB. No ginásio do Tijuca Tênis Clube, o time Rodrigo Barbosa venceu o Botafogo, por 69 a 63. Foi a sétima partida dos gaúchos na competição. Agora, o retrospecto é de três vitórias e quatro derrotas.