O União Corinthians, de Santa Cruz do Sul, chegou à sua quinta vitória seguida no Novo Basquete Brasil (NBB) ao derrotar o Vasco da Gama por 81 a 79, neste sábado (9), no Rio de Janeiro. Com o resultado, o time gaúcho passou para a segunda colocação na classificação geral, com 83,3% de aproveitamento contra 87,5% do líder Minas Tênis Clube.