O Juventude enfrentou o Grêmio, nesta quinta-feira (7), no CT Hélio Dourado, e foi derrotado por 3 a 2, no confronto de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho sub-20. Na partida de ida, o time alviverde foi derrotado por 1 a 0. Com isso, o Verdão se despede da competição.