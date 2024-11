A caxiense Vitória Rizzi de Almeida, 22 anos, está classificada para a Copa do Brasil de hipismo, que acontece em São Paulo, na Sociedade Hípica Paulista, no mês de dezembro. Ela obteve ótimos resultados nos Jogos Equestres Gaúchos 2024, evento realizado na Sociedade Hípica Porto-Alegrense, no último final de semana.