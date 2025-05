Ginásio V10 inaugura muro de escalada de 16 metros

Jimerson está à frente da escola há 13 anos e organizou a construção do muro indoor. Isaías da Veiga / Divulgação

No próximo sábado (10), em Caxias do Sul, acontece a inauguração de um muro de 16m de escalada com rede. O evento ocorre entre 10h e 21h, no Ginásio da Escalada V10.

Em entrevista ao Show dos Esportes, Jimerson Rangel Marta, instrutor e proprietário da escola, contou sobre a construção do ginásio:

— Aqui em Caxias do Sul a escalada já é tradicional. Há 30 anos eu dou aula de escalada esportiva na cidade. Eu resolvi construir o ginásio de acordo com os padrões das competições. Temos três modalidades de escalada. O Boulder, que só tem um colchão embaixo. A Escalada Esportiva, que é a de dificuldade e conta com o auxílio de uma pessoa segurando a corda. E a de Velocidade — declarou.

O muro é uma inovação no país e o Ginásio V10 é o único com essa modalidade. Jimerson se inspirou na sensação de escalada ao ar livre:

— O escalador tem a vontade de escalar livre sempre. Quando a gente vai muito alto, precisamos de outros recursos, como cordas. Então, com esse muro, temos a sensação de escalar sem parar, sem se preocupar com a segurança, porque já vai ter a rede embaixo. É um muro que não precisa de ajuda externa. Tu pode simplesmente entrar e escalar os 16 metros.

O atleta destacou a importância da escalada esportiva e busca instruir e incentivar o esporte, que se tornou olímpico em 2020.

— A escalada, a corrida e a natação são os três esportes de base. Todos os outros esportes e o que precisamos desenvolver durante a nossa vida sai dessas três bases. Precisa ter confiança para superar a altura. São várias sensações que vocês podem sentir nesse momento. É um desafio — completou Jimerson.