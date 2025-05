Botafogo vence Carabobo no fim (2-1) e segue vivo na Libertadores

O Botafogo, comandado pelo técnico português Renato Paiva, tem agora seis pontos em quatro jogos no Grupo A. Está em segundo, atrás do líder Universidad de Chile, que tem sete, e agora está empatado com o Estudiantes de La Plata, que também tem seis, enquanto o Carabobo é o último colocado na tabela, com dois.