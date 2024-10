Em busca de sua nona participação em Olimpíada, Rodrigo Pessoa iniciou sua trajetória visando Los Angeles-2028 com o título no Washington International Horse Show, etapa seletiva para a Final da Copa do Mundo 2025, que será realizada na Basiléia, na Suíça, entre os dias 2 e 6 de abril. Esta foi a primeira conquista do brasileiro, ao lado do cavalo major Tom, em um Grand Prix deste nível.