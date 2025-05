Vitória perde chances, fica no empate com o Defensa y Justicia e se complica na Sul-Americana

Edu fez o gol do Vitória. ARISSON MARINHO / AFP

No duelo entre os lanterna do Grupo B, Vitória e Defensa y Justicia ficaram no empate por 1 a 1, nesta terça-feira (6), pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O time nordestino até terminou a primeira etapa na frente, mas acabou cedendo o empate no segundo tempo e desperdiçou grandes chances de sair com os três pontos do Barradão, se complicando na competição continental.

Com a igualdade, o Vitória se manteve em terceiro, com três pontos e ainda não venceu na chave. Mesma situação dos argentinos, que aparecem em último devido ao saldo de gols. O líder é o Universidad Quito-EQU, com sete, seguido do Cerro Largo, com quatro.

Precisando fazer o resultado, o Vitória foi para cima do adversário nos minutos iniciais. Osvaldo recebeu na esquerda e obrigou grande defesa de Bologna. Com mais volume, Wellington Rato soltou uma bomba e a bola explodiu no travessão. O Defensa y Justicia era bem defensivo e explorava o jogo aéreo para surpreender.

Livre de marcação, González perdeu grande chance. Ainda pelo alto, Lucas Arcanjo evitou o gol argentino em cabeçada de Osorio. Quando a tensão tomava conta do Barradão, o Vitória abriu o placar. Osvaldo cobrou falta, o goleiro falhou e Edu empurrou para as redes para marcar aos 35 minutos. Antes da ida ao intervalo, Gustavo Mosquito teve a chance de ampliar, mas parou em Bologna.

O Vitória voltou com a mesma postura de pressionar nos minutos iniciais, mas quem acabou marcando foram os argentinos. Em cobrança de falta cheia de efeito, Togni igualou o marcador aos nove minutos. O empate deixou o duelo aberto, com as duas equipes mais soltas em campo e arriscando mais.

Wellington Rato desviou o cruzamento de Erick, mas errou o alvo. Na resposta argentina, Lucas Arcanjo defendeu com o rosto o chute de González. Na reta final, o time brasileiro foi para cima, formando uma blitz, mas desperdiçando grandes chances, com Carlinhos e Janderson. Já nos acréscimos, o próprio Carlinhos perdeu uma chance incrível, dentro da área.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 1 DEFENSA Y JUSTICIA

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Edu e Hugo (Jamerson); Ronald Lopes, Ricardo Ryller (Matheuzinho) e Wellington Rato (Carlinhos); Gustavo Mosquito (Erick), Osvaldo e Fabri (Janderson). Técnico: Thiago Carpini.

DEFENSA Y JUSTICIA - Bologna; Cannavó, Aguilera, Delgado e Soto; César Pérez (Larralde), Gutiérrez e Lucas González; Togni, Abiel Osorio (Miritello) e Francisco González (Matías Miranda). Técnico: Pablo de Muner.

GOLS - Edu, aos 35 minutos do primeiro tempo. Togni, aos nove minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Neris, Hugo e Edu (Vitória); César Pérez (Defensa y Justicia).

ÁRBITRO - Francisco Gilabert (CHI).

RENDA - R$ 153.965,00.

PÚBLICO - 8.158 torcedores.