Árbitro relata invasão pós-jogo e tentativa de agressão de ex-presidente do Juventude 

Bruno Pereira Vasconcelos relatou na súmula após a vitória do Atlético-MG contra o Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

A derrota do Juventude para o Atlético-MG, por 1 a 0, na sétima rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada por reclamações do Verdão quanto a arbitragem do Bruno Pereira Vasconcelos. O Ju teve um gol e um pênalti anulado.

Após a partida, na súmula, o árbitro relatou que o ex-presidente Carlito Chies invadiu as proximidades do gramado e tentou agredi-lo. No entanto, foi contido pela polícia.

"Informo que após o término da partida o Sr Carlito Chies, ex-presidente da equipe do Juventude, que foi identificado pelo grupamento militar presente no estádio, invadiu os arredores do campo tentando agredir ao arbitro da partida, vindo de punhos cerrados em sua direção e necessitando ser contido pelos policiais da partida", diz a súmula.

Carlito Chies foi presidente do Juventude em 1977 e em outras três oportunidades (1983, 1996 e 1997).