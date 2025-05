Torcedores do Juventude protestam em frente ao Alfredo Jaconi antes da votação sobre a proposta de SAF no Conselho Deliberativo

Com direito a trio elétrico, manifestação ocorreu em frente ao Jaconi. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Por voltas das 18h, cerca de 60 torcedores estavam concentrados nas proximidades do Estádio Alfredo Jaconi e na sede da torcida organizada Mancha Verde preparando um protesto contra a possibilidade do clube ter uma SAF.

A proposta da empresa espanhola Five Eleven Capital está em discussão no Conselho Deliberativo do clube na noite desta terça-feira (6). Os conselheiros irão votar se aprovam o prosseguimento das negociações ou não.

Duas viaturas da Brigada Militar também se fizeram presentes. Cartazes com os dizeres "SAF Não!" e "Fora Fake Eleven", eram carregados pela torcida em um trio elétrico.

Às 18h45min, o número de torcedores mais que dobrou, com mais de 120 presentes. Do lado de dentro do estádio, era possível ouvir os gritos dos torcedores:

— "Não é mole não, tem que honrar a história do Verdão!" —, além de:

— "Vergonha, vergonha, SAF, sem vergonha!".

Minutos depois, enquanto os conselheiros do clube chegavam para a votação do seguimento ou não da proposta de SAF, Dinho, o presidente da Mancha Verde, discursava em cima do caminhão:

— Eu espero sinceramente que hoje o presidente do Conselho Deliberativo, Rogério Bridi, coloque em votação a não continuidade dessa proposta. R$ 150 milhões é migalha pro Juventude. Nós estávamos na Série C, na Série D, e ninguém aparecia aqui para trazer um café — manifestou Dinho que ainda indagou aos torcedores presentes:

— Eles não convocaram os conselheiros para a votação? Então, nós, os associados, também vamos votar agora. Quem aí é contra a SAF?(nesse momento todos os torcedores ergueram os braços). O torcedor disse que não quer a continuidade da proposta da SAF. A responsabilidade agora é do conselho.

Integrante do comitê de negociação da SAF, o ex-presidente Walter Dal Zotto Júnior disse que o valor real da proposta será revelado hoje para os conselheiros, porém garantiu ser mais que o dobro dos R$ 150 milhões.