O segundo semestre tem sido de muitos jogos para a categoria sub-20 do Juventude. Além do Estadual e da Copa Zagallo, o time já jogou a Copa do Brasil e está na disputa do Brasileirão de Aspirantes. Um dos destaques da equipe é o meia Guilherme Teixeira, 19 anos, autor de um dos gols da primeira vitória nos Aspirantes.