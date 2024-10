A 17ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB) começa de forma oficial neste sábado (12), com quatro partidas, incluindo o clássico carioca entre Flamengo e Vasco. O reformulado time do Caxias do Sul Basquete estreia na próxima terça-feira (15), às 19h30min, contra o Fortaleza, no Ceará. Na mesma data e horário, o União Corinthians, de Santa Cruz do Sul, enfrenta a Unifacisa, em Campina Grande (PB).