O Juventude tem uma sequência de cinco jogos sem vitória e duas derrotas seguidas para Palmeiras e Flamengo. Resultados que custaram a entrada do time na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e a troca no comando técnico. Sábado (2), às 18h30min, Fábio Matias fará sua estreia diante do Fortaleza, no Estádio Alfredo Jaconi, para tentar reescrever essa história e voltar ao rumo com bons resultados.