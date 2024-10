Boa notícia Notícia

Atacante do Juventude treina e pode ser relacionado para jogo contra o Vasco

Além do zagueiro Zé Marcos e do artilheiro Lucas Barbosa, o alviverde pode contar com o retorno de um atleta que estava no departamento médico para enfrentar a equipe carioca no final de semana

02/10/2024 - 18h01min