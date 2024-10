A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF) divulgou, na terça-feira (1º) a lista dos sites de apostas que poderão operar no Brasil até o fim deste ano. Na relação nacional, há 89 empresas com 193 marcas de apostas. Não consta na lista a patrocinadora master do Juventude, a Stake.