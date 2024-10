Reformulação Notícia

Atacante aumenta a lista de saídas do Caxias para a temporada de 2025

Em dois dias, Caxias anunciou as liberações de quatro atletas que estavam no elenco da Série C do Campeonato Brasileiro. Time passará por uma grande mudança para 2025, quando terá Luizinho Vieira como técnico

19/10/2024 - 18h46min