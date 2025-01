Veja o retrospecto recente do Caxias contra o Grêmio pelo Gauchão

O Caxias entra em campo, neste domingo (26), às 20h30min, diante do Grêmio, na Arena, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Nos últimos 10 jogos entre os times, pelo Estadual, apenas uma vitória grená.

O resultado positivo aconteceu justamente no Gauchão do ano passado, na primeira rodada. No Estádio Centenário, o time grená fez 2 a 1, de virada. O Caxias devolveu o resultado da estreia de 2023 e venceu. Tomas Bastos e Álvaro marcaram os gols da equipe grená na segunda etapa. O zagueiro Gustavo Martins havia feito o primeiro gol da competição antes do intervalo.