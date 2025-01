Elon Musk participa por vídeo de comício da extrema direita na Alemanha

"É bom ter orgulho de ser alemão. Lutem por um futuro brilhante para a Alemanha", declarou o homem mais rico do mundo para, segundo dados do AfD, cerca de 4.500 apoiadores reunidos na Feira de Halle (leste), e reiterou seu apoio ao partido que é, segundo ele, a "melhor esperança para a Alemanha", sob aplausos do público.