Após melhorias no gramado, elenco do Caxias já tem data para treinar no Estádio Centenário

Nas últimas semanas, clube intensificou trabalhos no gramado. Tiago Nunes / Agencia RBS

O Caxias não treinou e nem jogou no Estádio Centenário ao longo dos 51 dias de pré-temporada para este ano. O motivo é que o gramado da casa Grená passou por melhorias. Os três jogos-treinos da preparação foram fora de Caxias do Sul.

Primeiro, o clube instalou um sistema de irrigação no campo. O trabalho foi executado no fim do ano passado. Depois, o foco foi na recuperação do campo, que também ficou prejudicado com a sequência forte de jogos com empréstimo ao Grêmio devido à enchente. Partes da grama foram trocadas, principalmente do lado esquerdo das cabines de imprensa. A nova veio de São Paulo.

Como as duas primeiras rodadas do Gauchão também reservaram jogos longe de Caxias do Sul, o time entrará em campo somente na terceira rodada frente ao seu torcedor. O período serviu para o Caxias ter um tempo extra de recuperar o gramado. Na última sexta-feira foi realizada a colocação de areia em pontos determinados.

A expectativa do técnico Luizinho Vieira é que na segunda-feira (27), depois do jogo diante do Grêmio, o campo seja liberado para a comissão técnica realizar os treinos no gramado do Centenário para o grupo se ambientar para o jogo de quarta-feira (29), 21h30, diante do Brasil de Pelotas.

— A gente fez uma reunião para poder praticamente finalizar a pré-temporada. Tínhamos dois agrônomos no estádio. O pessoal veio conversar comigo falando que segunda-feira o campo está liberado para a gente poder trabalhar. Enfim, é um momento também importante — comentou Luizinho, que completou: