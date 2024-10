A quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes terá o Juventude diante do Criciúma. Neste domingo (13), às 15h, o Verdão entra em campo, no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. O time alviverde venceu o Goiás no meio de semana, na primeira vitória da equipe na competição.