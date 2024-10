A ACBF segue em busca do sexto titulo da Liga Nacional. Para continuar com o sonho vivo, o time de Carlos Barbosa precisa passar pelo Minas, neste sábado (19), às 20h, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra. Esse é o jogo de volta das oitavas de final. Na ida, empate em 2 a 2.