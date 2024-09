O Juventude optou por jogar a Copa Zagallo, competição do segundo semestre da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), com a equipe sub-20. E, até o momento, faz ótima campanha. Em três jogos, três vitórias diante do Gaúcho, São Paulo-RG e Aimoré. Além do torneio, a categoria joga, ao mesmo tempo, o Estadual. Com isso, são jogos em sequência.