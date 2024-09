A noite desta segunda-feira, dia 23, marcou o início da trajetória de Roberto de Vargas à frente do Caxias. Único candidato a inscrever uma chapa junto ao Conselho Deliberativo, o presidente foi aclamado para dirigir o clube nos próximos dois anos e terá a missão de suceder Mario Werlang, comandante do acesso grená à Série C de 2024.