Com o retorno de Jadson, Juventude está escalado para enfrentar o Inter

Time alviverde recebe o colorado pela 25ª rodada do Brasileirão. Técnico Jair Ventura tem desfalques, mas conta com o retorno do volante

01/09/2024 - 17h28min Atualizada em 01/09/2024 - 17h32min