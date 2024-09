Passo importante Notícia

Caxias convoca conselheiros para debater a viabilidade de constituição de uma SAF

Recentemente, quatro empresários portugueses conheceram as estruturas do clube. Reunião está marcada para o dia 14 de outubro no Salão Nobre do Estádio Centenário.

30/09/2024 - 16h54min Atualizada em 30/09/2024 - 17h41min