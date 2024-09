Após um período no departamento médico se recuperando de uma lesão na panturrilha, o centroavante Gilberto voltou a entrar em campo pelo Juventude. Ele esteve disponível nas últimas três partidas, mas só foi utilizado no segundo tempo contra o Fluminense, na vitória de virada por 2 a 1, na última rodada do Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi.