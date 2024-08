Faz o pix, CBF Notícia

Técnico do Juventude celebra classificação às quartas da Copa do Brasil e reforça: "eliminamos o atual Campeão da América"

Alviverde segue vivo na Copa do Brasil em busca do Bicampeonato. Equipe eliminou o Tricolor das Laranjeiras com uma vitória no Jaconi e um empate no Maracanã

08/08/2024 - 00h43min