O Juventude voltou a deixar sua marca no Maracanã. Na noite desta quarta-feira (7), o time de Jair Ventura chegou a fazer 2 a 0 no Fluminense, levou o empate nos acréscimos, mas garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Verdão havia feito 3 a 2 no Estádio Alfredo Jaconi.