Com Jean Carlos no banco e ataque móvel, Juventude está escalado para enfrentar o Fluminense pela Copa do Brasil

Após vencer no Estádio Alfredo Jaconi, pelo placar de 3 a 2, o Juventude tem a vantagem do empate para chegar às quartas de final do torneio nacional. Duelo será no Maracanã

07/08/2024 - 20h37min Atualizada em 07/08/2024 - 20h38min