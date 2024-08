Com três baixas no elenco em uma semana, o Juventude voltou ao mercado para reforçar o grupo de jogadores para a sequência da temporada de 2024. O técnico Jair Ventura perdeu o seu principal jogador do time, o volante Caique. Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e voltará somente em 2025. Reserva da equipe, o volante Peixoto também sofreu a mesma lesão. Já o meio-campista Guilherme Castilho está de saída para o futebol mexicano.