O combustível está na história

Juventude busca vaga às quartas da Copa do Brasil diante de mais um adversário conhecido do título de 1999

Campeão em 1999, o alviverde enfrentou o Inter e também o Fluminense. O Papo ficou com a vaga naquele ano, após golear o Tricolor das Laranjeiras por 6 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi e reverter uma vantagem do time carioca, situação bem diferente deste ano, quando joga pelo empate no Maracanã para seguir no sonho do bi

07/08/2024 - 06h30min Atualizada em 07/08/2024 - 06h30min