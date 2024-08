Futebol da Gaúcha Notícia

Ouça os gols da classificação do Juventude contra o Fluminense no Maracanã pela Copa do Brasil

Alviverde eliminou o time carioca após empatar em 2 a 2, no Rio de Janeiro. Time do técnico Jair Ventura saiu na frente e abriu 2 a 0. Mas no fim, o Tricolor buscou o empate

08/08/2024 - 00h19min