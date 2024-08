O Caxias enfrenta o Ferroviário na noite deste sábado (10), pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo inicia às 19h30min no Estádio Centenário e tem transmissão do Futebol da Gaúcha na Rádio Atlântida Serra 105.7 FM e no aplicativo GZH/opção Serra.