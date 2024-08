O Juventude segue sem vencer como visitante no Campeonato Brasileiro. Até esteve perto de conseguir diante do Inter no Beira-Rio a vitória. Após o gol de Nenê no primeiro tempo, o Ju aumentou a pressão no adversário que não ganhava há 12 jogos. No entanto, o time da casa virou na segunda etapa. 2 a 1.