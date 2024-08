A sequência de jogos é desgastante e o peso, mesmo que possa não aparecer de forma evidente, chega para todos. Foi o que se viu do Juventude diante do Inter. Sem a mesma intensidade apresentada contra o Botafogo, e com muitas dificuldades para sair de sua defesa, a equipe de Jair Ventura saiu do Beira-Rio com mais uma derrota como visitante.