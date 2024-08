Fora de casa Notícia

Juventude sofre virada no segundo tempo e perde para o Inter no Beira-Rio

Em jogo atrasado da sexta rodada do Brasileirão, Verdão saiu na frente com o meia Nenê. No entanto, viu o time colorado reagir e acabar com o jejum de 12 partidas sem vencer na temporada

14/08/2024 - 21h33min Atualizada em 14/08/2024 - 21h38min