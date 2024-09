O Juventude enfrenta o Corinthians, nesta quinta-feira (29), às 20h, em jogo válido pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida ocorre no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O time alviverde, único representante gaúcho que segue na disputa, vem de derrota para o Atlético-GO por 2 a 1 pelo Brasileirão.