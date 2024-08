A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a tabela detalhada da copa do segundo semestre de 2024 (Troféu Zagallo). A competição começa na próxima quarta-feira (21). O Juventude estreia diante do Gaúcho, às 15h, no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.