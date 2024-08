A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) promoveu nesta quinta-feira (8), um Conselho Técnico Extraordinário da Copa FGF - Troféu Zagallo. O encontro, de forma on-line, contou com a participação do Juventude e das demais equipes confirmadas e teve como pauta o novo formato da competição em virtude da desistência do Inter-SM.