O Caxias do Sul Basquete disputará a 17ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB). A confirmação das 18 equipes participarão do torneio aconteceu no final de julho. Sem o mesmo roteiro de outras temporadas, quando precisou de um esforço extra para conseguir as garantias financeiras para a disputa, o time caxiense entrará na competição nacional buscando um desempenho melhor do que na última edição, quando ficou de fora dos playoffs.