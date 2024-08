Confirmado Notícia

Com Nenê, Juventude está escalado para enfrentar o líder do Brasileirão

Duelo com o Botafogo ocorre às 11h deste domingo (11), no Estádio Alfredo Jaconi. Confronto é válido pela 22ª rodada do Brasileirão.

11/08/2024 - 10h11min Atualizada em 11/08/2024 - 10h56min