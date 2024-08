O torcedor e pai jaconero recebeu um presente antecipado do Juventude, com a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. No meio de semana, o time eliminou o Fluminense após um empate em 2 a 2. Neste domingo de Dia dos Pais, o alviverde volta a campo às 11h, conta o Botafogo, no Estádio Alfredo Jaconi. Para a semana fechar em grande estilo, falta só o Papo vencer o líder do Brasileirão.