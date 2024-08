Em São Paulo Notícia

Com improvisação na lateral direita, Caxias está definido para enfrentar o São Bernardo

Partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C ocorre às 19h no Estádio Primeiro de Maio

04/08/2024 - 18h04min Atualizada em 04/08/2024 - 19h52min