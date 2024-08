A estreia do Juventude no Gauchão Feminino veio recheada de emoção. A equipe de Luciano Brandalise foi a Tenente Portela, e venceu o Flamengo, no Campo do Miraguai, pelo placar de 3 a 2. Emmily, Ana e Lari Sanzhez, com um golaço no final, marcaram para a equipe alviverde.