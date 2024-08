Mais uma vez, o Tênis do Recreio da Juventude trouxe para Caxias do Sul o título de uma das etapas do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) da modalidade. Valentina Britto conquistou o título da categoria 12 anos simples feminina do GA (grupo de atletas melhores ranqueados em cada categoria) da quarta etapa do CBI, disputada em Brasília-DF, no último sábado (17).