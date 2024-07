Na Inglaterra Notícia

Marcelo Demoliner disputa torneio de duplas de Wimbledon ao lado de Medvedev

O tenista do Recreio da Juventude participa do torneio que é um dos quatro grandslams da temporada, o único disputado na grama. Atualmente, Demoliner ocupa a 143ª posição do ranking de duplas da ATP. Já o russo é o atual quinto colocado do ranking de simples

02/07/2024 - 14h23min