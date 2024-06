Causa nobre Notícia

Marcelo Demoliner e instituições arrecadam quase R$ 300 mil em Leilão Solidário

Evento realizado pelo tenista, com o Recreio da Juventude e a Cristiano Escola Leilões ocorreu na terça-feira (25). Com lances de R$ 200 a 40 mil, eles conseguiram juntar R$ 297 mil que serão destinados aos mais prejudicados pelas enchentes do mês de maio no Estado

26/06/2024 - 15h45min Atualizada em 26/06/2024 - 16h11min